Eski nişanlısını rehin alan adamın 22 yıla kadar hapsi istendi

Pendik’te, bir lisede çalışan nişanlısı Hümeyra K.’yı rehin alan ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Umut Demirkaya hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hümeyra K. kendisini rehin alan nişanlısı için "Umut benim nişanlımdır, kendisini seviyorum." demişti.

İstanbul Pendik'te, askerden izne gelen ve bir lisede memur olarak çalışan nişanlısı Hümeyra K.'yı (19) bıçakla tehdit ederek rehin alan ardından tutuklanan Umut Demirkaya (22) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Umut Demirkaya, 10 Eylül 2018 tarihinde eski nişanlısı Hümeyra K.'nın başka erkeklerle internet üzerinden mesajlaştığı iddiasını gerekçe göstererek mağdurun çalıştığı Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gitti. Okul tuvaletinde Hümeyra K. ile tartıştığı sırada cebinden bıçak çıkararak, genç kızı darp etti.

BOYNUNA ÇANTA ASKISINI DOLADI

Sesler nedeniyle okul müdür yardımcısının gelmesi üzerine kapıyı kitleyerek, mağdurun boynuna çanta askısını dolayarak sıktı. Umut Demirkaya “Benim olacaksın ya da seni gebertirim” diyerek Hümeyra K.'yı alıkoydu. Emniyet görevlilerinin kapıyı açması ile Umut Demirkaya yakalandı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık şüpheli Umut Demirkaya'nın “cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Umut Demirkaya önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

REHİN ALINAN NİŞANLI ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Umut D.’nin nişanlısı Hümeyra K. olayın ardından nişanlısından şikayetçi olmadığını söylemişti.

Hümeyra K. ifadesinde Umut D. ile kıskançlık ve ailevi sorunlar nedeniyle anlaşamadıklarını belirterek, “9 Eylül’de mesajlaştık, ailevi sıkıntılar yüzünden tartıştık. Ben de kendisine ayrılacağımı söyledim. Sonrasında da Umut’un telefonunu engelledim. 10 Eylül günü Umut benim çalışmakta olduğum liseye geldi, benimle konuşmak istediğini söyledi ve ‘tenha bir yere gidelim’ dedi. Kendisini okulun tuvaletine konuşmak için götürdüm” demişti.

Umut D.’nin tuvaletin kapısını kapatarak cebinden bıçak çıkardığını anlatan Hümeyra K., “Beni darp etmeye başladı. Eliyle yüzüme vurdu. Kapıda bekleyenlerin gitmesi için bana kendisinin elinde silah olduğunu söylememi istedi. Ben de korktuğum için böyle söyledim. Umut bana ‘ya benimle birlikte olursun ya da seni gebertirim’ dedi ve boğazımı sıktı. Bu esnada polisler Umut’u etkisiz hale getirdiler ve yakaladılar” diye ifade vermişti.

Nişanlısını sevdiğini ve şikayetçi olmadığını söyleyen Hümeyra K. “Nişanlımın psikolojik sıkıntılarının olduğunu düşünüyorum. Umut benim nişanlımdır, kendisini seviyorum. Bu nedenle kendisinden davacı ve şikayetçi değilim” ifadelerini kullanmıştı.