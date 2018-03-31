Eski savaş muhabirinden İsmail Kahraman’a tepki mesajları

Çanakkale Şehitlerini anma etkinliğinde, Devlet Tiyatroları'nda çalışan kadın oyuncuların gösteriye 1 saat kala Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından sahneye çıkmalarının engellenmesi üzerine, Türkye'nin ilk kadın savaş muhabiri sosyal medya üzerinden Meclis Başkanı Kahraman'ı eleştirdi.

Meclis Başkanı Kahraman’ın bu tavrından sonra konuyla ilgili olarak tartışmalar sürerken, Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri Şerif Turgut, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir eleştiride bulundu.

TURGUT: “BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ”

Turgut, attığı Tweet’te yaşadığı bir anıyı takipçileriyle paylaştı, “Gülencilerin güçlü olduğu zamanlar…” diyerek anlatmaya başlayan Turgut, kapatılan Fatih Üniversitesi’nde düzenlenen bir Serdar Ortaç konserinde dansçı kızların FETÖ’cüler tarafından sansürlendiğini anlattı. Önce dansçı kızların sahneden inmelerini isteyen ancak istekleri kabul görmeyince de dansçı kızlara uzun kollu gömlek giydirildiğini paylaşan Turgut, Meclis Başkanı için “Merak etmeyin o da eninde sonunda mensubu olduğu yere gidecek.” ifadelerini kullandı.

Eski savaş muhabirinin, “Kadınları aşağılayarak Türkiye Cumhuriyeti’nde var olamayacaklar, dersini almayanlar gider, burası ne Suud’un Vahabı ne de İran’ın mollalarının…” ifadeleri ise oldukça dikkat çekti.

ŞERİF TURGUT’UN TWEETLERİ ŞU ŞEKİLDE