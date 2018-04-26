Eski sekreterin oğulları İBB ihalelerini topladı

Adem Baştürk’ün eski ortağı olduğu ve oğullarının yönettiği Rast Mühendislik ile Derya Mühendislik para basıyor. Şirketler 2011 yılından bugüne kadar İBB ve İSKİ’den yaklaşık 6.5 milyon liralık ihale aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı şirketleri tarafından açılan bir çok kamu ihalesi sessiz sedasız Rast Mühendislik ve Derya Mühendislik şirketlerine verildi. Bu iki şirketin ortak özelliği eski milletvekili ve İBB eski Genel Sekreteri Adem Baştürk'ün ailesine ait olması… Kamu ihalelerini toplayan aile şirketlerinden Rast Mühendislik Limited Şirketi, 1994'te kuruldu. Prof. Dr. Adem Baştürk'ün oğlu Ahmet Harun Baştürk, 2004'te şirkete müdür olarak girdi. 2006'da kardeş Fazıl Baştürk de şirketin müdürlerinden biri oldu. 2 kardeş 2008'de şirketin büyük ortağı haline geldi. Adem Baştürk 2009'da yönetimden ayrıldı.

5 YILDIR YÖNETİYOR

Baştürk ailesine ait şirket İBB'den birçok ihale aldı. İSKİ'nin 2014'de düzenlediği ihaleyi kazanan Rast Mühendislik ile 593 bin 460 liralık sözleşme imzalandı. İSKİ 2017'de tekrar çevre yönetimi hizmet ihalesine çıktı. İhaleyi 767 bin 520 liralık teklifi ile yine Baştürkler kaptı. Şirket 2014'ten 2019'a kadar İSKİ'nin 5 yıllık çevre yönetimi işini tek başına üstlendi. İSKİ'nin 2017'de yaptığı 175 bin liralık Melen Atıksu Arıtma Tesisi Planlaması işi, 2016'da gerçekleştirdiği 145 bin liralık Silivri Danamandıra İçme Suyu Arıtma Tesisi projesi ihalelerini de Rast Mühendislik kazandı. İBB'ye bağlı İSTAÇ'ın 2016'da açtığı 165 bin liralık ihale de bu şirkete verildi. Rast Mühendislik 4 yılda 1 milyon 845 bin 980 liralık ihale aldı.

4.5 MİLYONLUK İHALE

Adil Baştürk ile Fazıl Baştürk'ün ikinci şirketi Derya Mühendislik de birçok kamu ihalesi aldı. İSKİ'nin 2016'da açtığı 140 bin liralık içme suyu tesisleri projelendirme ihalesi bu şirkete gitti. İSKİ'nin 2015'te gerçekleştirdiği 565 bin 660 liralık atık suyu ve yağmursuyu tesisleri projelendirme ihalesini, 249 bin lira bedelli içme suyu tesisleri projelendirme işini, 138 bin liralık içme suyu tesisleri projelendirme ihalesini, 287 bin 750 lira bedelli atık su ve yağmursuyu tesisleri projelendirme ihalesini olmak üzere toplam 4 ihaleyi Derya Mühendislik aldı. 2014'te 640 bin liralık ve 480 bin liralık iki ayrı içme suyu tesisleri projelendirilmesi işi ihalesi de Derya Mühendislik şirketine verildi. Bu şirketin 7 yılda aldığı kamu ihalelerinin bedeli de 4 milyon 561 bin 274 lirayı buldu.

THY'de de satış başkanı

Rast Mühendislik ve Derya Mühendislik şirketlerinde yönetici olan Ahmet Harun Baştürk aynı zamanda Türk Hava Yolları'nda satış başkanlığı görevinde.

CHP'li Sağ: İşleri rast gitmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, Baştürk ailesine ait iki şirketin 2011'ten bugüne İBB ve bağlı şirketlerden toplam 6 milyon 407 bin 254 liralık ihale topladığına dikkat çekti. Sağ, “Bu şirketin işleri Adem Baştürk faktörü olmasa bu kadar ‘rast' gidebilir miydi? Yine eşe dosta yandaşa giden ihaleler ile karşı karşıyayız. Takipçisi olacağız” dedi.