Eski sevgilisini temizliğe gittiği evde 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gönyeli beldesinde Fatih Ç., eski sevgilisi Gülbahar Ulutan'ı temizliğe gittiği evde 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. KKTC polisi, olay sonrası kaçan Fatih Ç.'nın yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıtıp, halktan da yardım istedi.

Olay, KKTC’nin Gönyeli beldesinde meydana geldi. Gülbahar Ulutan’ın temizlik yapmak için gittiği eve, iddiaya göre daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski sevgilisi Fatih Ç. geldi. Şahsın saldırdığı Ulutan, bağırmaya başladı. Fatih Ç, bu sırada Ulutan’ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdükten sonra arka bahçeden kaçtı.

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HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Sesleri duyup, eve gelen çevredekiler, Ulutan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gülbahar Ulutan’ın cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis ekipleri, kaçan Fatih Ç.’nin yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıttı. KKTC polisince yapılan açıklamada cinayet şüphelisinin yakalanması için halktan da yardım istendiği belirtildi. DHA