‘Eskiden masalarımızın altında kazma sapı vardı, o günlere mi dönelim!’

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete isyan eden Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sağlık Bakanı’na böyle seslendi ve ekledi: Maalesef doktorların, hastane demirbaşı kadar bile değeri yok...

Yüksel ŞENGÜL

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Bölümü'nde görev yapan doktor Bahattin Ahmet Yalçın, hasta yakınlarının saldırısına uğramış ve 36 saat yoğun bakımda kalmıştı. Yalçın, ölümden kıl payı kurtuldu. Sağlık personelini hedef alan saldırıları dehşetle izlediğini söyleyen ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Sönmez, şunları söyledi:

‘ÖLEN ARKADAŞLARIMIZ OLDU'

– Meslekte 41. yılım. Ne yazık ki, meslek onurumuzu koruyacak, can güvenliğimizi sağlayacak düzenlemeler yapılmadı. Ölen, ağır yaralanan, sakat kalan meslektaşlarımız oldu.

– Meslek saygınlığımızın yitirilmesinde en büyük vebal yerel yöneticilere ait. Bir il başkanı; ‘Doktorlar size eşek gibi bakacak' diyebiliyorsa; başhekimler, her şikayetten sonra doktordan savunma istiyorsa ne yapabilirsiniz?

‘VAATLER TUTULMADI'

– Sayın Mehmet Müezzin- oğlu bakanlık görevindeyken, kendisine eskiden nöbet tutarken muayene masasının altında kazma sapı bulundurduğumuzu hatırlattım.

– 'Sayın bakanım o günlere mi dönelim?” diye sorduğumda bunların düzeltileceğini vaat etmişti. Ne yazık ki düzelmedi. Yine aynı soruyu soruyorum.

– Acil servisi basıp sağlık personelini öldüresiye dövenler ifadesi alınıp serbest bırakılırken sadece hastanede devlet malına zarar verdikleri için mahkemeye sevk edildiklerini esefle öğreniyoruz. Yani doktorun, hastane demirbaşı kadar bile değeri olmadığını görüyoruz.

– Doktorluk kutsal bir meslektir. Doktor, küçük yerlerin bilge insanıdır, devletin temsilcisidir. Onları çapulcuların önüne atmayın.