Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliamından detaylar…

Türkiye dün Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi’nden gelen haberle sarsıldı. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi "Bunlar FETÖ’cüdür" diye ihbar eden, ihraç edilip cezaevlerine girmesine neden olan Volkan Bayar isimli akademisyen dün fakülte binasını bastı. Dört kişiyi öldürdü. Bayar mağdurları "Biz onu defalarca dekanlığa, rektörlüğe, YÖK'e şikayet ettik. Ama onu hep korudular." dedi. Saldırganın da ilk ifadesinde, “Benim hayatımı mahvettiler, pişman değilim” dediği öğrenildi. İşte şok saldırıdan detaylar...

Katliam, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Yerleşkesi’nde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi. Dün saat 15.00 sıralarında binaya gelen araştırma görevlisi Volkan Bayar, ikinci kata çıktı.

Yanında getirdiği tabancasını çekip önce fakülte sekreteri Fatih Özmutlu’nun odasına girerek ateş etti. Özmutlu'yu öldüren Bayar ardından yan odaya geçerek Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın’a kurşun yağdırdı.

Saldırgan ikinci cinayetinin ardından da binanın üçüncü kata çıktı. Burada da araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan’a kurşun yağdırdı. Saldıgan daha sonra silah seslerinin üzerine

binasının önüne gelen polislere tabancasıyla birlikte teslim oldu ve sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Saldırı binlerce öğrenci ve akademisyenin bulunduğu yerleşkede büyük panik ve korkuya neden oldu.

Dehşet dolu dakikaları anlatan Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, “Şahıs, Eğitim Fakültesi Dekanı'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Dekan Bey odada yokmuş, tesadüfen fakülte sekreterimiz odadaymış, Fatih Bey'i vurmuş. Daha sonra yan odadaki dekan yardımcımıza ateş etmiş. Sonra üst katta bir öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Tabanca tutukluk yapmış. Elinde silahla fakülteden çıkmış. Güvenlikçiler takip etmiş. Uzaklaşırken polis yakalamış. Dört vefatımız var. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yükseköğretim Kanunu’nun 35’inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi.” dedi.



‘DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK’

“Fakültede olsaydım Volkan Bayar'in kurşunlarının bir numaralı hedefi ben olacaktım” diyen Doçent Doktor Ayşe Aypay ise yaşananlara isyan etti. Volkan Bayar hakkında defalarca Rektörlüğe ve YÖK'e şikayette bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını savunan Aypay, “Rektörlük hakkında, YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan hainini korudular. Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdiler. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeleri. Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?” dedi. Bayar'in üniversite yönetimi tarafından adeta korunduğunu iddia eden kadın akademisyen rektöre seslenerek “bu yaşananların hesabını kim verecek” diye haykırdı.

ESKİ EŞİ DE AYNI FAKÜLTEDE GÖREV YAPIYORDU

Volkan Bayar'ın geçen yıl boşandığı eski eşi Saadet Aylin Bayar'ın da fakültede araştırma görevlisi olarak görev yaptığı bildirildi. Silah sesleri üzerine Aylin Bayar'ın, koridorda Volkan Bayar'ı görüp “Volkan dur, ne yapıyorsun” diye bağırdığı iddia edildi.

23 EL ATEŞ ETMİŞ

Olay yeri incelemesinde ise Volkan Bayar’ın ‘bulundurma ruhsatlı’ tabancasıyla 23 kurşun çıktığı öğrenildi.

İLK İFADESİ… PİŞMAN DEĞİLMİŞ!

Volkan Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi.