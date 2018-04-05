Son dakika! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi öldürüldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonucu biri dekan yardımcısı 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.Öldürülenlerin; dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve bir okutman olduğu öğrenildi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerindeki şoku uzun süre atamadı.Kampüse çak sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SINAVLAR İPTAL EDİLDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Bugün (05 Nisan 2018 Perşembe) öğleden sonra Eğitim Fakültesi'nde yapılacak olan tüm sınavlar iptal edilmiştir.” denildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

DHA – İHA