Eskişehir saldırısında öldürülen araştırma görevlisi Yasir Armağan kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Eskişehir saldırısında öldürülen araştırma görevlisi Yasir Armağan kimdir? Yasir Armağan kaç yaşındaydı? İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yasir Armağan hakkında merak edilenler...

Yasir Armağan kimdir? Kaç yaşında vefat etti? soruları gündemde. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Yasir Armağan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İşte Yasir Armağan hakkında merak edilenler…

YASİR ARMAĞAN KİMDİR?

Yasir Armağan 22 Temmuz 1983’trte doğmuştur. Lisansını İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ondokuz Mayıs üniversitesi’nde 2005 yılında, yüksek lisansını 2012 yılında Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde, yüksek lisansını Doktora Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2012’de almıştır.

Pek çok dergide bilimsel makalaleri yayınlanmıştır. Ortaokul Toplum Hizmeti Çalışmaları Programı ve Türkiye'de Okul Müdürü Olmak: Bir Anlam Arayışı projelerini üretmiştir.