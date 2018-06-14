Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Eskişehir ve il il bayram namazı vakitleri

Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram namazı kılacak olan Eskişehirli vatandaşlar şimdiden bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, Eskişehir bayram namazı saatleri açıkladı. Peki, Eskişehir bayram namazı vakti ne zaman?

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran’da başlıyor ve 17 Haziran’da bitiyor. Bayramın gelmesiyle birlikte binlerce vatandaş camilere akın edecek ve bayram namazlarını kılacak. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Eskişehir ve il il bayram namazı saatleri…

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Eskişehir’de bayram namazı, Diyanet’in belirlediği saat olan 06:14’de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

Yani 2018 yılı itibariyle Ramazan Bayramının 9 gün resmi tatil olması söz konusu değil. Fakat Kurban Bayramı tatilinin uzun olması bekliyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.