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Eskişehir’de Fener Alayı

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıldönümünde Eskişehir Porsuk Çayı'nda teknelerle fener alayı düzenlendi. Fener alayını binlerce Eskişehirli coşku ile izledi.

Kemal ATLAN / Eskişehir
android-time 10:52 3 Eylül 2018
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Eskişehir’de Fener Alayı
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıldönümünde Eskişehir Porsuk Çayı'nda teknelerle fener alayı düzenlendi. Fener alayını binlerce Eskişehirli coşku ile izledi.

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle Büyükşehir belediyesince çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sazova Bilim ve Kültür Parkı’nda akşam saatlerinde  Türk Yıldızları tarafından yapılan gösteri izleyenleri büyüledi. Türk Yıldızları’nın yaptığı akrobatik hareketler zaman zaman izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Gösterileri izleyen binlerce vatandaş, Türk Yıldızları pilotlarını uzun süre alkışladı.

FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ

Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir başka etkinlik ise Köprübaşı Porsuk Çayı’nda gerçekleşti. Porsuk Çayı’nda teknelerle fener alayı, düzenlendi.  Porsuk Çayı üzerinde Köprübaşı İskelesi’nden hareket eden Büyükşehir Belediyesi botları, 10’uncu Yıl ve İzmir marşları eşliğinde başladı.

Porsuk Çayı etrafında toplanan binlerce vatandaş fener alayını ilgi ile izledi. Eskişehirlilerin ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak izlediği fener alayı  geçişinde, iki gondol üzerinde aydınlatılmış Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşındı. Gençlerin meşale taşıdığı 3 teknenin dışında bir bottan da belirli  noktalarda havai fişek gösterisi yapıldı.  Kıyıdakiler ve teknedekiler sık sık, karşılıklı olarak, gür bir sesle ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ şeklinde Eskişehir  semalarını çınlattı.

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