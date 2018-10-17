Eskişehir’de Halk Merkezine saldırı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nce Eskişehir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aydın Arat’ın isminin verildiği halk merkezi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına maruz kaldı.

Aydın Arat Halk Merkezi'nin bulunduğu parka gelen kişi ya da kişilerin park ve halk merkezi binasının dış cephesindeki lambaları kırarak, bina etrafındaki kabloların bir kısmını koparttı. Çöp tenekelerini de devirenler binanın dışına tuvaletlerini dahi yaptılar.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevre sakinleri yaşanan saldırı büyük bir üzüntüyle karşılanırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için polisin gerekli soruşturmayı başlattığı öğrenildi. Aydın Arat Halk Merkezi, 21 Temmuz 2017'de Aydın Arat'ın Ailesi ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Odunpazarı Belediyesi'nce Eskişehir'e hizmet etmiş isimlere vefa projesi kapsamında Aydın Arat Selami Vardar, Sezai Aksoy, Orhan Oğuz gibi değerli siyasetçi ve eğitimcilerin isimleri açılan halk merkezlerine verilmişti.