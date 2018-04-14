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Eskişehir’de IŞİD’in üst düzey ismi yakalandı

Eskişehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

android-time 12:04 14 Nisan 2018
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Eskişehir’de IŞİD’in üst düzey ismi yakalandı
Eskişehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu sabah Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde 9 ayrı eve yapılan baskınlarda aralarında örgütün üst düzey sorumlusu olduğu öne sürülen A.S.J.J.’nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Foto: DHA
Şüphelilerden birinin polisleri görünce kaldığı ikinci kattaki evin balkonundan atlayıp kaçmaya çalıştığı, ancak apartman bahçesinde yakalandığı belirtildi.

Foto: DHA

Şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubesi’ne götürüldü.

DHA

Son güncelleme: android-time 12:0714.04.2018
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