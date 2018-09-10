Eskişehir’de şehiriçi ulaşım fiyatları iki yılın ardından zamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, elektrik ve akaryakıta gelen zamlar nedeniyle şehiriçi ulaşım fiyatlarına yüzde 50'ye yakın zam yaptı. 2 yıldır ulaşım fiyatlarına zam yapmadığını belirten belediye yetkilileri, başta elektrik ve akaryakıt giderleri olmak üzere maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle zorunlu olarak yeniden düzenlendi.

UKOME'nin aldığı bu karar sonrasında Akıllı ESKART fiyatı 2 liradan 2 lira 50 kuruşa, indirimli akıllı ESKART fiyatı ise 1 lira 35 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseldi. Akıllı tek geçişlik ESBİLET 2 lira 70 kuruştan 3 lira 50 kuruşa, tek geçişlik indirimli ESBİLET ise 2 lira 55 kuruştan 3 lira 25 kuruşa yükseldi. Vatandaşlar otobüs veya tramvaylardan aktarma yaparken 30 kuruş yerine 35 kuruş ödeyecek. Minibüs fiyatları ise 2 lira 25 kuruştan 2 lira 75 kuruşa yükseldi.

S plakalı özel servis araçlarının taşıma ücretlerinde de düzenlemeye gidildi. 0-3 kilometre okul taşıt ücretleri 108 liradan 129 liraya, 0-6 kilometre okul taşıt ücretleri 113 liradan 136 liraya, 0-10 kilometre okul taşıt ücretleri 118 liradan 142 liraya, 0-15 kilometre okul taşıt ücretleri ise 124 liradan 149 liraya yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, en son gerçekleşen zammın Ağustos 2016'da gerçekleştiğini, ancak geçen 2 yıllık süreçte artan elektrik ve akaryakıt maliyetleri başta olmak üzere yedek parçadan personele birçok giderde ciddi anlamda artış meydana geldiğini belirterek, UKOME kararıyla bu zammın zorunlu olarak hayata geçirildiğini ifade ettiler.