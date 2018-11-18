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Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

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Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Huzur Mahallesi Uçaklar Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Gökhan Y.’nin kullandığı 26 BB 774 plakalı otomobil ile Levent A. idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlarda büyük hasar meydana gelirken, otomobilde bulunanlar da yaralandı.

ESKİŞEHİR'DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ DE YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

ESKİŞEHİR’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2’Sİ AĞIR 5 KİŞİ DE YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesine kaldırdı. Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Nazire Altun (63) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kerim Dursun (16), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2’sinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

İHA

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