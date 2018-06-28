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Esnaftan 100 milyon lira toplayan döviz bürosu kepenkleri kapatarak sırra kadem bastı

Şişli Osmanbey'de bir döviz bürosu işletmecisi esnaftan topladığı iddia edilen 100 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi.

android-time 19:03 28 Haziran 2018
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Esnaftan 100 milyon lira toplayan döviz bürosu kepenkleri kapatarak sırra kadem bastı
Şişli Osmanbey'de bir döviz bürosu işletmecisi esnaftan topladığı iddia edilen 100 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi.

Şişli, Osmanbey'de bulunan bir döviz bürosu çalışanlarının çevredeki esnaflardan topladığı 100 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edildi.

 

Geçtiğimiz Cuma günü para almaya gelen esnaflar döviz ofisinin kapalı olduğunu görünce şaşkına döndü. Alacakları için büroya gelen vatandaşlar kepenklerin kapalı olduğunu görünce çalışanlara ulaşmak istedi. Ancak vatandaşların aramaları sonuçsuz kalırken, çalışanlara ulaşılamadı. Bunun üzerine alacaklıların icra takibi başlattığı öğrenildi. Kameralara yansıyan görüntülerde icra takibi için gönderilen tebligatların kepenklere asıldığı görüldü.

ŞİŞLİ OSMANBEY'DE BİR DÖVİZ BÜROSU İŞLETMECİSİ ESNAFTAN TOPLADIĞI İDDİA EDİLEN 100 MİLYON LİRAYLA KAYIPLARA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ. FOTO:İHA

ŞİŞLİ OSMANBEY’DE BİR DÖVİZ BÜROSU İŞLETMECİSİ ESNAFTAN TOPLADIĞI İDDİA EDİLEN 100 MİLYON LİRAYLA KAYIPLARA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ. FOTO:İHA

“BU SÖYLENTİLER DEDİKODUDAN İBARET''

Döviz bürosunun topladığı paralarla kaçtığı iddialarını yalanlayan bir esnaf,'' Bunların tamamı dedikodu. Buranın sahipleri her zaman esnaflara yardımcı oldu. Paraya ihtiyacımız olduğunda bize destek oldu. Ancak ortada bir yanlış anlaşılma var. Eğer müdür yanlış bir şey yaptıysa onu bilemiyorum. Buranın sahipleri çok eski ve bunu yapmaya tenezzül edecek insanlar değil'' dedi.

BÜRO SAHİPLERİNE ULAŞILAMIYOR

Bölgede bulunan birçok tekstil firmasının kapanan döviz bürosuyla iş yaptığı ifade edildi. Çevrede bulunan esnafın döviz ofisini banka amaçlı olarak da kullandığı iddia edildi. Döviz bürosunun yönetim kurulunda olduğu öğrenilen A.D , E.l H. Ve M. Ç.'ye ise ulaşılamadığı kaydedildi.

İHA

Son güncelleme: android-time 20:3728.06.2018
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