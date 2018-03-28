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Eşofmanlı protokole tepki

Mersin’in Çamlıyayla İlçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın kızının nikahına, milletvekili ve belediye başkanlarının “Maraton koşusundan geliyoruz” gerekçesiyle eşofmanla katılmaları tepkiyle karşılandı. Nikaha katılanlar, “İyi ki yüzme yarışından gelmiyorlar, yoksa mayoyla geleceklermiş” diyerek, konukların rahatlığını ayıpladı.

Mehmet SERBES
android-time 13:08 28 Mart 2018
Haberler Gündem
Eşofmanlı protokole tepki
Mersin’in Çamlıyayla İlçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın kızının nikahına, milletvekili ve belediye başkanlarının “Maraton koşusundan geliyoruz” gerekçesiyle eşofmanla katılmaları tepkiyle karşılandı. Nikaha katılanlar, “İyi ki yüzme yarışından gelmiyorlar, yoksa mayoyla geleceklermiş” diyerek, konukların rahatlığını ayıpladı.

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesinin Evlendirme Dairesinde, komşu ilçe olan Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı'nın kızı Funda ile Berkay Değer adlı gencin nikahı vardı.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın daveti üzerine MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP'li olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur da nikaha katıldı.

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FOTO: Mehmet SERBES

Ancak milletvekili ve başkanlar herkesin en şık elbiseleri ile katıldığı nikaha terli eşofmanları ile geldi. Hatta nikah şahitliği koltuğunda da eşofmanla oturdu.

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Milletvekili ve başkanlar, nikah saatinin Uluslararası Tarsus Maratonunun saati ile çakıştığını, açılışını yaptıkları maraton etkinliğinden çıkar çıkmaz  genç çiftleri ve aileleri fazla bekletmemek adına, nikaha eşofmanla katılmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Ancak bu mazeret konuklar tarafından geçerli bulunmadı. Nikaha gelen konuklar, “Koskoca milletvekili ve belediye başkanlarının, davetli oldukları bir nikaha bu şekilde gelmeleri hiç hoş değil”dediler.

FOTO: Mehmet SERBES

FOTO: Mehmet SERBES

Son güncelleme: android-time 13:3628.03.2018
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