ESOGÜ saldırganı Volkan Bayar kimdir?

Eskişehir Osmangazi Üniveristesi'nde bugün gerçekleşen silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Volkan Bayar olduğu öğrenildi. ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar kimdir? İşte Volkan Bayar hakkında bilgiler...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, Volkan Bayar isimli bir öğretim görevlisi dekanın odasına girerek kurşun yağdırdı. Volkan Bayar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri açıklandı. Polis tarafından yakalanan Volkan Bayar kimdir?

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Öldürülenlerin; Dekan Yardımcısı Fatih Özmutlu., Fakülte Sekreteri Mikail Yalçın, öğretim üyesi Yasir Armağan ve okutman Serdar Çağlak olduğu bildirildi.

Şüpheli Yasin Bayar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

VOLKAN BAYAR KİMDİR?

Volkan Bayar 24 Ocak 1981 yılında dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Gazi Üniversite Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Volkan Bayar, yüksek lisans eğitiminin Denver Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Eskişehir Üniversite’sinde ‘Eğitim Programları’ üzerine Doktora yapıyordu ve aynı zamanda da Araştırma Görevlisi olarak çalışıyordu.

VOLKAN BAYAR FETÖ SORUŞTURMASI GEÇİRİYORMUŞ

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerindeki şoku uzun süre atamadı. Kampüse çak sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan akademisyenin, FETÖ'den soruşturma geçirdiği öğrenildi.