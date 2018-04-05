ESOGÜ’de silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mikail Yalçın kimdir?

Mikail Yalçın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı görevini üstleniyordu. Bugün gerçekleşen saldırıda yaşamını yitiren Mikail Yalçın Matematik Öğretmeni olarak başladığı iş hayatına ESOGÜ'de devam etti. İşte Mikail Yalçın hakkında merak edilenler...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde meydana gelen silahlı saldırı sonucu biri dekan yardımcısı 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Hayatının kaybeden öğretim görevlilerinden biri de Mikail Yalçın. İşte Mikail yalçın hakkında bilgiler…

MİKAİL YALÇIN KİMDİR?

Mikail Yalçın 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’de Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Doktora / Eğitim Yönetimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doktora Tezi:

Batı Kaynaklı Bilginin Türk Akademisindeki Rolü: Eğitim Yönetimi Alanının Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans / Eğitim Yönetimi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi:

İlköğretim Okullarında Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algılar

Lisans / İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Cumhuriyet Üniversitesi

ÇALIŞMA YAŞAMI

Yardımcı Doçent Doktor 2016 – … / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Araştırma Görevlisi 2011-2016

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Matematik Öğretmeni 2006-2011

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi; “Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun”