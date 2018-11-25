Çocuklara yönelik skandal uygulamalarıyla gündeme gelen esrarengiz müdüre istifa etti. SÖZCÜ’nün ortaya çıkardığı TEDAŞ Kreşi’nde çocuklara skandal tavsiyelerde bulunan ve 23 Nisan’da gösteri yapan çocuklara “sirk hayvanı” benzetmesinde bulunduğu belirtilen taşeron Müdüre Hatice Özipek’in yaklaşık 10 gün önce istifa ettiği ortaya çıktı.

Özipek hakkında soruşturma yürütüldüğü ve yöneticilerin talebiyle istifa ettiği bildirildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, devlete ait bu kreşte öğrencilere skandal tavsiyelerde bulunan Özipek'le ilgili iddiaları Meclis gündemine taşımış ve “Kim bu Hatice Özipek?” diye önerge vermişti. Bazı veliler de CİMER'e başvurarak, resmi sıfatı olmayan Özipek'in “kim olduğu” sorusuna yanıt aramışlardı.

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KİM OLDUĞU MERAK EDİLİYORDU

CHP'li Sevda Erdan Kılıç'ın önergesine yansıyan iddialara göre, taşeron tarafından işletilen Bahçelievler'deki kreşte “İşletme Müdürü” ve “Eğitim Uzmanı” sıfatıyla görev yapan Hatice Özipek adlı firma temsilcisi, 23 Nisan’da gösteri yapan çocuklara “sirk hayvanı” benzetmesi yaptı. Modern dansları kaldırdı. Ayakta su içmenin günah olduğunu iddia ederek çocuklara baskı kurdu. Özipek’in kız ve erkek çocuklarının birlikte oynamasının sakıncalı gördüğü de öne sürüldü. Durumdan rahatsız olan bazı veliler CİMER'e şikayette bulunurken, CHP’li Kılıç da skandal iddiaları meclis gündemine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a konu ile ilgili soru önergesi verdi.

CHP milletvekili Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle hazırladığı önergesinde “Nisan ayından beri Kreş ve Anaokulu'nda bulunan, Eylül ayından beri de Kreş ve Anaokulu'ndaki bütün eğitim faaliyetlerini planlayıp yönlendiren ancak TEDAŞ’ın resmi web sitesinde adı geçmeyen Hatice Özipek’in kurumla olan bağlantısı nedir? Hatice Özipek’in TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda resmi bir unvanı var mıdır?” diye sormuştu.