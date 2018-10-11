EUS sonuçları sorgulama: EUS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı

Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) sonuçları açıklandı. EUS sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından öğrenilebilecek. İşte sonuc.osym.gov.tr EUS sonuçları sorgulama sayfası...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Eylül’de uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (EUS) sonuçları bugün belli oldu. Sınava katılanlar sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik no ve şifreleri ile öğrenebilirler. Aşağıda paylaştığımız link aracılığı ile de sonuçları öğrenebilirsiniz.

EUS SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM, EUS sonuçlarını, “16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2018-EUS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.” şeklinde duyurdu.

EUS EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

2018-EUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2018-EUS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet adresinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir: a) 2018-EUS ilgili dönemi sınavına girmiş olmak, b) 2018-EUS ilgili dönemi sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak, c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak Adaylar ek yerleştirme için 15 TL tercih ücreti yatıracaklardır. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.