Ev sahibini gözünü kırpmadan öldürdü

Kıbrıs'ın Girne şehrinde yaşanan vahşette kiracılar ev sahiplerini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mahallelilerin galeyana geldiği olayda sanıklar linç edilmek istendi.

KKTC'nin Girne kentine bağlı Alsancak köyünde inanılmaz bir cinayet meydana geldi. Meryem Doğu (34), kocası Mehmet Doğu'nun (39) kollarından tuttuğu ev sahipleri ve sevgilisi Memduh Ulugün'ü (53), 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Mahalleli, çifte linç girişiminde bulundu.

KKTC'yi şoke eden cinayet dün öğlen saatlerinde meydana geldi. 3'ü kız, 4 çocuk sahibi Meryem-Mehmet Doğu çifti geçen yıl Alsancak Belediyesi Su İşleri Amiri Memduh Ulugün'ün evine taşındı. İki katlı evin alt katında Meryem ve Mehmet Doğu çifti, üst katında ise evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Ulugün yaşıyordu.

Bir süre sonra ev sahibi Mehmet Ulugün ile kiracısı Meryem Doğu arasında ilişki başladı. İnşaat ustası Mehmet Doğu, işte olması gerekirken beklenmedik bir anda öğle saatlerinde evine geldi. Ev sahibi Memduh Ulugün'ü evinde gören Mehmet Doğu, eşi ve sevgilisi ile kavga etmeye başladı.

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GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kavga sonrası tartışmanın büyümesi üzerine kiracılar, ev sahibini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden ev sahibi Memduh Ulugün bugün toprağa verildi.

Memduh Ulugün’ün cenazesi ikindi vaktine doğru Alsancak Zafer Bolat Paşa Camii'ne getirilerek sevenlerin den helallik istendi. Burada Kılınan cenaze namazının ardından Ulugün, Alsancak köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan Mehmet ve Meryem Doğu çiftine iki gün tutukluluk süresi verildi. Polisin cinayetle ilgili soruşturması devam ediyor. DHA