Ev satmanın yolu, tirajı yüksek gazeteden geçer

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlatılan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” adlı kampanyada SÖZCÜ’ye hem toplantı hem de ilan ambargosu uygulandı.

Konut alıcılarına ulaşmaya çalışan inşaat firmaları, devlet tarafından ihale edilen gayrimenkul projeleri için gazetelere ilan verirken SÖZCÜ'ye yer veremiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve onun iştiraki Emlak Konut, müteahhitlere baskı uygulayarak dahası yüklü miktarda para cezası keserek, Türkiye'nin tirajı tek denetlenen gazetesi SÖZCÜ'ye ilan verilmesini engelliyor.

PATRONLAR DA ŞİKAYETÇİ

Dev inşaat firmaları ilanlarını, satışı çok düşük olan gazetelere vermek zorunda bırakılıyor. Böylece kampanyalar gerçek alıcı olan kitleye ulaşamıyor. Patronlar, TOKİ ve Emlak Konut yetkililerine, “Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri olmasına rağmen, SÖZCÜ'ye reklam veremiyoruz. Oysa en çok bu gazeteden dönüş oluyor. Satışlarımız artıyor. Buraya reklam veremediğimizde satışımız ve kazancımız düşüyor” diye tepki gösteriyor.

UYARILARA ALDIRMIYORLAR

Öte yandan uygulanan ambargo “SÖZCÜ okurları uygun ödeme koşullarıyla ev almasın mı? Sunulan fırsatlardan haberdar olmasın mı?” sorularına neden oluyor.

Geçmişte Sayıştay denetimine tabi olan ama daha sonra kamu hissesi borsada yüzde 50'nin altına indirilerek denetim dışına çıkartılan Emlak Konut GYO'yu geçmişte kamu otoritesi de uyarmıştı. Sayıştay, kurumun reklam bütçesinin nasıl dağıtıldığının örnekleriyle ortaya konduğu denetim raporlarında Emlak Konut'u eleştirerek, şu uyarıda bulunmuştu: “Şirketin reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu harcamaların fayda-maliyet analizlerinin yapılması, reklam, tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilerek bu kapsamda yapılacak harcamalarda optimum faydanın elde edilmesi önemli görülmektedir.”