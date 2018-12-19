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Evdeki klimadan yılan çıktı!

Marmaris'te bir evde klimanın içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

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Evdeki klimadan yılan çıktı!
Marmaris'te bir evde klimanın içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Haluk Şahinoğlu’nun İçmeler Mahallesi’ndeki evinde klimaya yılan girdi. Ev sahibinin yardım istemesi üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Amirliği ekibi, yılanın klimadaki yerini tespit etti. Bir klima ustasının da katıldığı 1,5 saatlik çalışma sonucunda yılan bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Şahinoğlu, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.

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Boz engerek yılanı olduğu belirtilen yılan, itfaiyeciler tarafından yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı. AA

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