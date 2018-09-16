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Evden kötü koku gelince 4 gün sonra cesedi bulundu

Düzce'de, komşuların kötü koku geldiğini bildirmesiyle Ferhat Çengel'in (75) evine giren polisler, cansız bedeniyle karşılaştı. Çengel'in, 4 gün önce rahatsızlık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. 

android-time 21:36 16 Eylül 2018
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Düzce'de, komşuların kötü koku geldiğini bildirmesiyle Ferhat Çengel'in (75) evine giren polisler, cansız bedeniyle karşılaştı. Çengel'in, 4 gün önce rahatsızlık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. 

Şerefiye Mahallesi Necati Bey Sokak’taki binanın zemin katında yalnız yaşayan Ferhat Çengel’in dairesinden gelen kötü koku üzerine komşuları, polise haber verdi. İhbarla binaya gelen polis ekipleri, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla içeri girince Çengel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Çengel’in 4 gün önce öldüğü tahmin edilirken, cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yaşlı adamın rahatsızlık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.

YATAĞINDA CESEDİYLE KARŞILAŞTIK

Ferhat Çengel’in komşularından biri, “Ağır koku hissettik. Sonra binanın içine baktık ve kokunun nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Kokunun komşumuzun dairesinden geldiğini fark ettik. İçeri girdiğimizde yatağında cesediyle karşılaştık” dedi. DHA

Son güncelleme: android-time 21:5316.09.2018
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