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Evin içinde kaçak kazıya jandarma baskını: 6 gözaltı

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde bir evin mutfak bölümün 5-6 metre derinliğinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalanırken, 1 tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

android-time 12:34 29 Mart 2018
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Evin içinde kaçak kazıya jandarma baskını: 6 gözaltı
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde bir evin mutfak bölümün 5-6 metre derinliğinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalanırken, 1 tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında Adaklı ilçesine bağlı bir köyde evin içinde kazı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evin mutfak kısmında 1 metre genişliğinde, 5-6 metre derinliğinde kazı yapıldığı ortaya çıktı.

6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet dedektör, 1’er adet kama ve el feneri ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin il genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunması için tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edeceği bildirildi.

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İHA

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