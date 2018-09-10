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Evinde yarı çıplak yakaladığı kişi ile eşini döverek yaraladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Soner U. (32) iddiaya göre kendisini aldattığını düşündüğü eşine, işe gittiğini söyleyerek evden çıktı. Evinin yanında gizlenen Soner U., evine giren Bayram A. (31) ve eşi Şenay U.'yu (29) döverek yaraladı.

android-time 17:33 10 Eylül 2018
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Soner U. (32) iddiaya göre kendisini aldattığını düşündüğü eşine, işe gittiğini söyleyerek evden çıktı. Evinin yanında gizlenen Soner U., evine giren Bayram A. (31) ve eşi Şenay U.'yu (29) döverek yaraladı.

Olay, Ereğli Kepez Mahallesi Yeşiltepe Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Şenay U.’nun kendisini aldattığından şüphelenen Soner U. sabah işe gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. İşe gitmeyerek evinin yanında gizlenen Soner U., Bayram A.’nın eve girdiğini gördü. Soner U. evine girerek eşi ve üzeri çıplak olan Bayram A.’yı dövdü. Şenay U. ve Bayram A. aldıkları darbelerle yaralanırken, sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Polis, Soner U., Şenay U. ve Bayram A.’yı hastaneye götürdü. Soner U. hastaneden çıkan eşine, “Artık seninle işim kalmadı” diye seslendi.

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE, SONER U. EŞİNİ ŞENAY U. VE EVİNE GİREN BAYRAM A.'YI DARP ETTİ. BAYRAM A. (ÜZERİ ÇIPLAK OLAN KİŞİ) ALDIĞI DARBELERLE YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:DHA

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE, SONER U. EŞİNİ ŞENAY U. VE EVİNE GİREN BAYRAM A.’YI DARP ETTİ. BAYRAM A. (ÜZERİ ÇIPLAK OLAN KİŞİ) ALDIĞI DARBELERLE YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:DHA

Tedavileri tamamlanan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bayram A. üzeri çıplak şekilde karakola getirildi.

Soner ve Şenay U. çiftinin 6 yıldır evli oldukları ve 1 çocuklarının olduğu öğrenilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Son güncelleme: android-time 17:5010.09.2018
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