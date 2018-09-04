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Evini ateşe verip itfaiye ekiplerine saldıran şüpheli tutuklandı

Ankara'da yaşadığı evi ateşe verip, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine saldıran G.Y. ortalığı birbirine kattı. Havaya ateş açarak itfaiye ve polisin çalışmasına engel olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

android-time 16:22 4 Eylül 2018
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Ankara'da yaşadığı evi ateşe verip, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine saldıran G.Y. ortalığı birbirine kattı. Havaya ateş açarak itfaiye ve polisin çalışmasına engel olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Çankaya Başçavuş Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sinir krizi geçiren G.Y., yaşadığı evi ateşe verdi.  G.Y., yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerine elindeki tabancayla müdahale etti. Bir itfaiye erini elindeki tabancanın kabzasıyla vurarak yaralayan G.Y., bir süre sonra gelen polis ekiplerine de teslim olmadı. Havaya ateş açarak itfaiye ve polisin çalışmalarını engelleyen G.Y., destek için çağrılan özel harekat polislerince ikna edilerek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi’ne getirilen G.Y., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Son güncelleme: android-time 18:2304.09.2018
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