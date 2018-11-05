‘Evinizde büyü var’ diyerek girdikleri evi soydular

İstanbul Sultanbeyli'de “Sizin evinizde büyü var, büyüyü bozarız” diyerek girdikleri evlerde ziynet eşyaları ile paraları çalan biri hamile 4 kadın gözaltına alındı. Kadınların, 4 toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de kapısını çaldıkları ev sahibine, “Biz buradan geçerken, sizin evinizde büyü olduğunu hissettik. İsterseniz biz büyüyü bozarız” diyerek ikna eden 4 kadın içeri girdi. Birbiriyle akraba olan 4 kadın, büyü olduğunu iddia ettikleri evin odalarında muska aramaya başladılar. Ev sahibinin dalgınlığından faydalanan kadınlar, evdeki çok sayıdaki ziynet eşyaları ile paraları çalarak kayıplara karıştı.

“SOYULDUĞUNU SONRADAN ANLADI”

Kadınların apar topar evden çıkmasının ardından durumdan şüphelenen kadın, evde sakladığı ziynet eşyalarını ve parayı aradı. Kısa süre sonra soyulduğunu anlayan ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin Sultanbeyli Orman Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda durduğunu belirledi. Söz konusu yere polis operasyon düzenleyerek, S.P., H.P., Z.P. ve S.Ç. isimli kadınları gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlardan birinin hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü.

4 KADININ TOPLAMDA 30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin benzer yöntemle 5 aileyi daha dolandırdıkları ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde kadınların büyü bozma vaadiyle 6 bin dolar, 5 cumhuriyet altını, 12 bin 500 lira çaldıkları ortaya çıktı. Yapılan detaylı sorgulamada H.P. isimli kadının ‘Hırsızlık’ ve ‘Dolandırıcılık’ suçlarından 32 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Z.P. isimli kadının da ‘Hırsızlık’ ve ‘Dolandırıcılık’ suçlarından aranması olduğu ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. S.P. isimli kadının ise ‘Hırsızlık’ ile ‘Dolandırıcılık’ suçlarından aranması olduğu ve 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. S.C. isimli kadının ise ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan arandığı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.