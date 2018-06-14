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Eylem hazırlığındaki IŞİD’liler yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

android-time 10:10 14 Haziran 2018
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İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunan, geçmişte çatışma bölgelerine giderek canlı bomba eğitimi alan ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen 11 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Sultanbeyli, Beylikdüzü, Sancaktepe, Ümraniye, Maltepe, Eyüpsultan, Bahçelievler, Esenler ve Arnavutköy’de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 8’ini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

AA

Son güncelleme: android-time 10:3714.06.2018
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