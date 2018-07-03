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Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme

Ankara’da kaybolduktan bir süre sonra cesedine ulaşılan Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlının annesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

android-time 23:49 3 Temmuz 2018
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Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme
Ankara’da kaybolduktan bir süre sonra cesedine ulaşılan Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlının annesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktığında kaybolan ve 7 gün sonra bir tarlada gömülü halde cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

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Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan zanlı Uğur K.'nin annesi Huriye K., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayla ilgili 3 şüpheliden 2’si serbest kalırken, Eylül'ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 00:4204.07.2018
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