Ezan saatleri: İşte il il sabah, akşam ve yatsı namazı vakitleri…

Mübarek Kurban Bayramı yaklaşırken internette en çok araştırdığı konuların başında namaz vakitleri/ezan saatleri geliyor. İslam dininde camilerin minarelerinden okunan ezan ile Müslümanlar namaza çağrılıyor. Mübarek günleri oruç tutarak geçirmek isteyenler için de sabah ezanı ile oruç başlıyor, akşam ezanı ile oruç araştırılıyor...

İslamın beş şartından olan namaz ve oruç ezan vakitlerine göre eda ediliyor. Vatandaşlar internet üzerinden sabah, öğle, ikinci, akşam ve yatsı ezanı ne zaman okunacak sorusunun cevabını araştırıyor. İslam dininde camilerin minarelerinden okunan ezan ile Müslümanlar namaza çağrılıyor. Aynı zamansa sabah ezanı ile oruç başlıyor, akşam ezanı ile oruç araştırılıyor. İşte tüm şehirler için namaz vakitleri…

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KURBAN BAYRAMI’NI DA BARINDIRAN ZİLHİCCE AYI

Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasında. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak bilinen bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır. Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı. İslam dininin beş temel gereklerinden olan hac ibadetinin yapıldığı aydır.

Mübarek Aylar'ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bu gün Kurban Bayramı olarak kutlanır.

Kuran-ı Kerim'de Hac Suresi:

22:28 Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.

22:29 Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler.

22:33 Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Kâbe'dir