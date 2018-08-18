F-16’lar dün vurmuştu bugün yaralı olarak yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında dün F-16 uçaklarının yaptığı bombardımanda 4 PKK lı teröristin öldürüldüğü bölgede bugün sabah yapılan aramalarda, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Bölgede ayrıca teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ile mühimmat bulundu.

Siirt Valiliği, terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyona yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarını tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 17 Ağustos 2018 tarihinde Siirt’in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 4 operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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“Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren insansız keşif uçağı vasıtasıyla alınan ısı kaynaklarının, bir grup bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilmiştir. Isı kaynağı tespit edilen noktaya hava destekli F-16 uçakları tarafından 2 atım ateş yapılmıştır. Müteakiben temas araması yapmak üzere bölgeye atak kolunun himayesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan Çakırsöğüt Jandarma Komanda Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando unsurları sevk edilmiştir. 18 Ağustos 2018 günü havanın aydınlanmasıyla birlikte başlatılan temas araması neticesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı, 4 teröristin ise ölü olarak etkisiz hale getirilmesi sağlanmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 det M-16 piyade tüfeği, 7 adet Kalenikof şarjörü, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet palaska, 4 adet şarjör kılıfı, 148 adet M-16 piyade tüfeğine ait 5.56 milimetre çapında fişek, 4 adet pil ve kablo düzeneği, 1 adet USB, 1 adet silah bakım malzemesi, 1 adet telsiz kılıfı, 1 adet el bombası kılıfı, ayrıca çok miktarda yaşamsal malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede icra edilen operasyonlar azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir.” İHA