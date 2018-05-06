Fabrika değil kavşak açılışı

Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Devlet Su İşleri (DSİ) kavşağı ve üst geçidi düzenlenen törenle açıldı. Ancak açılış pozunu görenler, üst geçit değil de, büyük bir fabrikanın açılışı yapıldığını sandılar. Üst geçidin kurdele kesim törenine, AKP'li belediye başkanının yanı sıra, AKP il yönetimi, vali yardımcısı, vali genel sekreteri, başsavcı dahil onlarca kişi katıldı.

KURDELE PROTOKOLÜ

İşte, vatandaşların büyük bir fabrika açılışı zannettikleri açılışın ‘kurdele protokolünden' bazıları; AKP Milletvekili adayı Ziya Şahin, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Çetin Aydın, Başsavcı Murat İrcal, Vali Vekili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, AKP İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, AKP milletvekili aday adayı Semiha Ekici, Devlet Demiryolları yetkilileri ve bazı mahalle muhtarları.

BAKANLIK YAPTI BELEDİYE REKLAM YAPTI

Kentin trafik sorununa çözüm amacıyla yapılan DSİ Kavşağı’nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, “Ulaşım medeniyettir. Bu projeyi Devlet Demiryolları ile birlikte inşa ettik. Toplam maliyeti 10 milyon 800 bin liradır. Bunun büyük bir kısmını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı karşıladı diğer bölümünü de belediyemizin ilgili birimleri karşıladı. Sivas’ımız için önemli bir eser önemli bir yatırım oldu” dedi.