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Fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

 Adana'da kullanılmayan bir fabrikanın duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda 8 araç kullanılmaz hale gelirken bir vatandaş cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

android-time 19:47 2 Eylül 2018
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 Adana'da kullanılmayan bir fabrikanın duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda 8 araç kullanılmaz hale gelirken bir vatandaş cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yüksek bir ses duyması üzeri dışarı baktığında araçların üzerine duvar çöktüğünü gördü.

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Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Duvarı çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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CANLI YAYINLA TAKİPÇİLERİNE DUYURDU

8 aracın kullanılamaz hale geldiği olayda, bir vatandaş pes dedirtti. Araçların olduğu bölgeyi merakla izleyen vatandaşlar, cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Takipçilerine canlı yayın veren vatandaş araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. İHA

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Son güncelleme: android-time 20:0202.09.2018
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