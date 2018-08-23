İstanbul’da fabrikada asit kazanı patladı

Hadımköy’de temizlik maddesi üreten bir tesisin asit tankında gerçekleşen patlama sonucu kimyasal maddelerin yaydığı kokunun oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ekipler alarma geçti.

Olay, Hadımköy Deliklikaya Mahallesi'nde sabah 8.30 sularından meydana geldi. Temizlik malzemesi üreten bir tesisin asit kazanında gerçekleşen patlama sonucu, tanktan sızan gaz ve etraftaki kimyasal maddeler yoğun duman oluşturdu. Patlama sonucu çevreye ağır bir koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri de AFAD ekipleri ile birlikte hemen olay yerine gelerek çalışmalarına başladı.

Herhangi sağlık problemine karşı sağlık ekipleri ve polis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Tesisin bayram dolayısıyla kapalı olması nedeniyle, şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tesisin etrafına şerit çekerek vatandaşların yanaşmasına izin vermedi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu patlama kontrol altına alınırken, olası bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerin olay yeri çalışması devam ediyor. Vatandaşlar olayın nasıl olduğunu anlatarak, “Yoğun duman vardı. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. AFAD inceleme yapıyor” dedi.

İHA