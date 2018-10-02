Facebook’ta “X” yorumu kanlı bitti

Adana'da bir kişi Facebook'ta paylaştığı fotoğrafa "x" yorumunu yapan kişiyle tartışınca, evine yapılan baskında yeğenlerinin gözü önünde bacaklarından vurularak yaralandı.

Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’nde yaşayan Fatih Gölge (18), Ramazan Bayramı’nda halasının oğlu Günay Yıldız'la birlikte çektirdiği fotoğrafı Facebook’ta paylaştı. Günay Yıldız'ın bacanağı Mehmet B. fotoğrafın altına ‘x' yorumu yaptı. Buna sinirlenen Fatih Gölge, “Seni tanımıyorum. Bana yorum yapamazsın” diye tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye döndü. Bunun üzerine Mehmet B., “Oğlum birazdan senin evini başına yıkmaya geleceğim. Eğer senin elini ayağını kırmazsam….” diye tehdit etti. Mehmet B., tartışmanın ardından henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle birlikte Fatih Gölge'nin evini bastı. Motosikleti kullanan kişi pompalı tüfekle kapıda beklerken Mehmet B., müstakil evin bahçesine girdi ve avluda oyun oynayan çocukların gözleri önünde Gölge'nin bacağına ateş etti.



Fatih Gölge'nin sağ bacağına isabet eden kurşun çıkarak sol bacağına saplandı. Yaşları 2 ila 6 arasında değişen çocukların önünde genç adamı yaraladığı ileri sürülen Mehmet B., motosiklete binerek kayıplara karıştı. Evde bulunan ve saldırganları uzaklaştırmaya çalışan baba Mehmet Gölge, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fatih Gölge, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis, aileden aldığı eşkal doğrultusunda zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Taburcu edildikten sonra eve gelen Fatih Gölge olay anını şöyle anlattı: “Halamın oğluyla çektirdiğim fotoğrafa yorum yaptı. Zaten kuzenimle aralarında husumet varmış. Önce geldi kavga çıkardı. Avluda annem, babam, ablan, yengem ve 4 yeğenim varken beni vurdu. Ben de yeğenimin arkasına saklandım. Babam olayı ayırmaya çalıştı. Sonra kaçtı. Şikayetçiyim.” Olaydan sonra sosyal medya hesabını kapattığı öğrenilen zanlı Mehmet B., polis tarafından aranıyor.

ADANA (İHA)