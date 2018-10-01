Fadıl Akgündüz’den dayısı da şikayetçi oldu: Beni de dolandırdı

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2442 yıl hapis cezası istemiyle yargılanırken tahliye edilen 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı davaya gelen öz dayısı Sait Obut da 120 bin lira dolandırdığını belirterek Akgündüz'den şikayetçi oldu. Fadıl Akgündüz ise söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14’üncü celsesi yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut ile avukatları hazır bulundu. Akgündüz’ün öz dayısı Sait Obut’un da aralarında bulunduğu 28 müşteki de duruşmaya katıldı. Sanıklar ile müştekiler arasında çevikkuvvet polisleri oturdu.

Bu celse ifade veren müştekiler de Fadıl Akgündüz’e inanarak verdikleri paraları alamadıklarını anlattı.

“FABRİKAMIZI VERDİK”

Müştekilerden Yahya Kaan, “Bayrampaşa Caprice Gold projesinden Kaanlar firması olarak 2011 yılında devre mülk sözleşmesi yaptık. 11 adet daire ve bir adet fabrikamıza 23 milyon TL değer biçildi. Sonrasında ben ortaklıktan ayrılınca 600 bin TL karşılığı 6 adet 15 günlük devre mülk benim hisseme düştü. Tapusunu aldım ancak bana herhangi bir ödeme yapılmadı. Şikayetçiyim”” diye konuştu.

“EVİMİ SATTIM, KENDİMİ ATEŞE ATTIM”

Müştekilerden 77 yaşındaki Hilmiye Arpag da kendi evini satarak 189 bin TL karşılığında Caprice Gold projesinden 3 adet devre mülk aldığını anlatarak, “Evimi sattım, kendimi ateşe attım. Şuan Beynimde tümör var. Param olmadığı için tedavi olamıyorum” diye konuştu.

ÖZ DAYISI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Fadıl Akgündüz’ün öz dayısı olan 73 yaşındaki Sait Obut’un da mağdurlar arasında olduğu belirlendi. Müşteki olarak duruşmaya katılan Obut, Akgündüz’e güvenerek 120 bin TL’ye Fatih’teki evini satarak Caprice Gold projesinden devre mülk aldığını söyledi.

Kendisine sadece 7 ay kira bedeli ödendiğini belirten Obut, “Ne para kaldı. Ne bir şey. Kendisi bizi mağdur etti” ifadesi kullandı.

MAĞDUR AVUKATLARI TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Müşteki ifadelerinin ardından söz alan avukatlar Fadıl Akgündüz’ün tahliye edildikten sonra mağduriyetleri gidereceğine dair verdiği sözü tutmadığını belirterek yeniden tutuklanmasını talep etti.

AKGÜNDÜZ: SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY YOK

Söz alan sanık Fadıl Akgündüz ise “Bu aşamada söyleyeceğim bir şey yok” dedi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını veren mahkeme heyeti, avukatların tutuklama talebini reddetti. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden rapor aldırılmasına karar verilerek duruşma ertelendi. Sanıklar, duruşma salonunun arka kapısından ayrıldı.

AKGÜNDÜZ’ÜN DAYISI: KIRGIN DEĞİLİM ÇOK BOZUĞUM…

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sait Obut, “180 metre dairem vardı Fatih'te buna güvendim, yeğenimdir diye biraz sıkışmıştı. Dedim al verdim ona notere gittik güya her ay bana para yollayacaktı. 6-7 yolladı. Ondan sonra ne para ne selam ne kelam telefonumu bile açmıyor. Ablamın çocuğudur. Cezaevinden çıktıktan sonra bir sefer görüştük. ‘Ben senin dayının, benim gelirimi aldın elimden. Ben bu parayla geçiniyordum’ dedim. Bana, ‘benim de borcum var’ dedi” diye konuştu. Bir basın mensubunun “Kırgın mısınız?” sorusuna “Valla kırgın değil, çok bozuğum” diye yanıt verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015’de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart’ta çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.