Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalar misafirleri kaçırdı

Antalya'da, 1700 kişinin yaşadığı sitede oturanlar, otopark yetersizliği nedeniyle sokağa park ettikleri araçlarına fahri trafik müfettişi tarafından kesilen cezalara isyan etti. Site çevresinde 'park edilmez' levhası olmamasına rağmen ceza kesildiğini öne süren site yöneticisi Zeynel Belen, "Evimize gelen misafirlerimiz sokağa park ettiği için ceza yedi. Ceza korkusuyla bayramlarda bile misafir gelmiyor" dedi.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 304 Sokak’taki 420 konutlu, 1700 kişinin yaşadığı Afşin Kent Sitesi’nde otomobil sayısının artması, otopark sorununu da beraberinde getirdi. Yaklaşık 600 kayıtlı otomobilin bulunduğu sitede, sadece 160 araçlık park yeri var. Bu nedenle site sakinleri, araçlarını çevredeki sokaklara ya da yol kenarlarına park ediyor.

HİÇBİR UYARI LEVHASI YOK

Siteyi çevreleyen yollarda ‘park edilmez’ uyarısı bulunmamasına rağmen, araç sahiplerine, fahri trafik müfettişi tarafından, ‘Duraklama, yasak yere park etme’ ve ‘Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelik belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek’ten 108’er TL ceza kesildi. Site sakinlerinden bazılarına 2’şer, 3’er kez ceza yazılırken, bazılarına da aynı gün için 2 kez ceza kesildi.

‘MİSAFİRLERİMİZ CEZA KORKUSUYLA GELMİYOR’

5 defa ceza yazılan site sakinleri bulunduğunu belirten site yöneticisi Zeynel Belen, cezaları ödemediklerini, tutanak tutarak durumu mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. Daha önce benzer bir sorun yaşamadıklarını kaydeden Belen, gelen cezalar nedeniyle huzursuz olduklarını söyledi. Ceza yazılmasını gerektiren hiçbir gerekçe olmadığını savunan Belen, “Bir yasak tabelası yok. Mecburen bu sokaklara park edeceğiz. İki, üç hatta beş kez ceza yazılan site sakinimiz var. Hepimiz isyandayız. Evimize gelen misafirlerimiz de sokağa park ettiği için ceza yedi. O yüzden siteye bayramlarda bile misafir gelmiyor” dedi. Site sakini Enver Çimen de yasak parktan dolayı 5 defa kendisine ceza kesildiğini söyledi. Mağdur olduklarını belirten Çimen, ceza tutarının 550 TL’yi bulduğunu kaydetti. Site görevlisi Ali Albayrak da kendisine 2 kez ceza yazıldığını vurguladı.

Park yapılmaz uyarısı olmadığı halde 2 kez ceza yazıldığını anlatan Ayla Semra Bayrak da mağdur olduklarını ve haksızlığa uğradıklarını söyledi. Evine misafir gelmediğine değinen Bayrak, “Misafir gelince onlarda sokağa park etmek zorunda kalıyor. Onlara da ceza yazılıyor” dedi.

Site sakinleri, fahri trafik müfettişinin cezaları neye dayanarak kestiğini öğrenmek istediklerini bu amaçla belediyeler dahil tüm ilgili kurumlara başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını kaydetti.

DHA