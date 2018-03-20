Farklı dillerden ortak karar

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) düzenlediği Uluslararası Gençlik Buluşmasının üçüncü gününde 25 ülkeden gelen gençlik temsilcileriyle teröre ve emperyalizme karşı bir bildirge hazırladı.

18 Mart'ta Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yapılan Uluslararası Gençlik Buluşması, ikinci gününde düzenlenen forumla devam etti. Gençler, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan masaya yatırarak fikirlerini sundu.

Tecrübelerini birbirlerine aktaran ve sorunlara birlikte çözüm arayan gençler yaptıkları tartışmalar sonucunda teröre, emperyalizme ve geleceksizliğe karşı ortak bildirge yayınladı.

EMPERYALİZME KARŞI ORTAK TAVIR

Çok sayıda ülke temsilcisinin imzasının bulunduğu sonuç bildirgesi, yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna ilan edildi. PKK-PYD-YPG-IŞİD gibi bölücü terör örgütlerine karşı topyekün mücadelenin öneminin vurgulandığı bildirgede,“ABD ve İsrail destekli terör örgütlerine karşı ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü mücadeleyi tavizsiz bir şekilde ve terörün kökünü kazıyıncaya kadar sürdüreceğiz. Filistin mücadelesini zafere ulaşıncaya kadar kendi mücadelemiz sayacak ve uluslararası dayanışmayı yükselteceğiz. Ulusların egemenliğe, güvenliğe ve karşılıklı yarara dayanan uluslararası girişimlerin gençlik içinde de temsil edilmesi için ulusal ve uluslararası ölçekte ortak çalışmalar yürüteceğiz. Gençlerin ilgi ve yeteneklerini ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarıyla buluşturacak çağdaş, nitelikli ve herkesin erişebildiği bir eğitim sistemi ve istihdam politikasının inşası için ülkelerimizin bağımsız ve halkçı kalkınma rotaları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Dünyanın tüm anti-emperyalist gençlerini tek bir çatı altında birleştirip geleceğimizi kendi ellerimize alacağız.” denildi.

Bildirgeye imza atan isimler:

Filistin, Filistin Halk Cephesi

İran, Barış çin Adalet

Rusya, Vatanın Kaplanları

Lübnan, Arap Ulusal Gençliği

Nepal, Nepal Komünist Partisi Birleşik Marksist Leninist

Libya, Libya Gençlik Birliği

Irak, Irak Gençlik Birliği

İran, BESİÇ

Hindistan, Devrimci Gençlik Örgütü

Bangladeş, Bangladeş Gençlik Birliği

Arjantin, Herkes için Vatan Partisi

Sırbistan, Avrasya Hareketi

Şili, Öğrenci Hareketi

Pakistandan Anna Ejaz Khan

Mısır, Mısırlı İlerici Gençlik Birliği

Italya, İtalya Bağımsız Öğrenci Birliği

İsviçre, İsviçre Komünist Partisi

Türkiye, Vatan Partisi Öncü Gençlik

Türkiye, Türkiye Gençlik Birliği