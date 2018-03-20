Farklı dillerden ortak karar

18 Mart'ta Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yapılan Uluslararası Gençlik Buluşması, ikinci gününde düzenlenen forumla devam etti. Gençler, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan masaya yatırarak fikirlerini sundu.
Tecrübelerini birbirlerine aktaran ve sorunlara birlikte çözüm arayan gençler yaptıkları tartışmalar sonucunda teröre, emperyalizme ve geleceksizliğe karşı ortak bildirge yayınladı.
Çok sayıda ülke temsilcisinin imzasının bulunduğu sonuç bildirgesi, yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna ilan edildi. PKK-PYD-YPG-IŞİD gibi bölücü terör örgütlerine karşı topyekün mücadelenin öneminin vurgulandığı bildirgede,“ABD ve İsrail destekli terör örgütlerine karşı ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü mücadeleyi tavizsiz bir şekilde ve terörün kökünü kazıyıncaya kadar sürdüreceğiz. Filistin mücadelesini zafere ulaşıncaya kadar kendi mücadelemiz sayacak ve uluslararası dayanışmayı yükselteceğiz. Ulusların egemenliğe, güvenliğe ve karşılıklı yarara dayanan uluslararası girişimlerin gençlik içinde de temsil edilmesi için ulusal ve uluslararası ölçekte ortak çalışmalar yürüteceğiz. Gençlerin ilgi ve yeteneklerini ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarıyla buluşturacak çağdaş, nitelikli ve herkesin erişebildiği bir eğitim sistemi ve istihdam politikasının inşası için ülkelerimizin bağımsız ve halkçı kalkınma rotaları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Dünyanın tüm anti-emperyalist gençlerini tek bir çatı altında birleştirip geleceğimizi kendi ellerimize alacağız.” denildi.
Bildirgeye imza atan isimler:
Filistin, Filistin Halk Cephesi
İran, Barış çin Adalet
Rusya, Vatanın Kaplanları
Lübnan, Arap Ulusal Gençliği
Nepal, Nepal Komünist Partisi Birleşik Marksist Leninist
Libya, Libya Gençlik Birliği
Irak, Irak Gençlik Birliği
İran, BESİÇ
Hindistan, Devrimci Gençlik Örgütü
Bangladeş, Bangladeş Gençlik Birliği
Arjantin, Herkes için Vatan Partisi
Sırbistan, Avrasya Hareketi
Şili, Öğrenci Hareketi
Pakistandan Anna Ejaz Khan
Mısır, Mısırlı İlerici Gençlik Birliği
Italya, İtalya Bağımsız Öğrenci Birliği
İsviçre, İsviçre Komünist Partisi
Türkiye, Vatan Partisi Öncü Gençlik
Türkiye, Türkiye Gençlik Birliği