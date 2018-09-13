Fatih Portakal Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Gazeteci Fatih Portakal, Barış Atay’ın ‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyununun yasaklanması üzerine Twitter’dan yaptığı paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan savcılığa ifade verdi.

Gazeteci Fatih Portakal'ın, HDP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın ‘Sadece Diktatör' isimli tiyatro oyununun yasaklanması üzerine yaptığı Twitter paylaşımının bir vatandaş tarafından şikayet edilmesi üzerine Portakal hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında avukatı ile birlikte bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na ifade veren Fatih Portakal'ın, ‘Sadece Diktatör' isimli tiyatro oyununun neden yasaklandığını sorguladığını, Cumhurbaşkanına hakaret etme kastı ile hareket etmediğini, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında düşüncesini paylaştığını söylediği öğrenildi.