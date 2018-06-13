Fatih Portakal’dan Bakan Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Gazeteci Fatih Portakal kendisine seçim mesajı gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a tepki gösterdi.

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerden gelen propaganda içerikli mesajların sayısı arttı. Sık sık gönderilen propaganda mesajlarına, FOX TV’nin ana haber programını sunan gazeteci Fatih Portakal da değindi.

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“İSTEMİYORUM TAMAM MI?”

Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan Portakal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kendisine propaganda SMS'leri göndermesine tepki gösterdi. Portakal mesajında, “#BeratAlbayrak'tan sms geliyor hala. Kardeşim 1-Benim cebimi size kim servis etti? 2- Rızam var mı? 3- Bana msj gönderme cesaretini nereden buluyorsunuz? Göndermeyin kardeşim istemiyorum. TAMAM mı? :)” ifadelerini kullandı.

İşte Portakal’on o tweeti: