Fatih’te 3 kişi gasp etmeye gittikleri kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdü

Fatih'te bir eve giden Afganistan uyruklu 3 kişi gasp etmek istedikleri yine Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gece yaptığı baskınla kıskıvrak yakaladı.

Olay Fatih, Şehsuvar Bey Mahallesinde akşam saat 21:40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 3 kişi Düzgün Sokak üzerinde bulunan bir apartmana geldi. Şüpheliler girdikleri evde bulunan Afganistan uyruklu Nabimir Pastun (23) isimli kişiyi gasp etmek istedi. Pastun kendisini gasp etmek isteyenlere direnince şüpheliler tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Pastun yere yığılırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Pastun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA)