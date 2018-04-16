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Fatih’te ara sokağa giren Tır dehşet saçtı

İstanbul Fatih'te son sürat bir ara sokağa giren TIR, sokakta bulunan 6 otomobile ve bir evin duvarına çarptı. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

android-time 03:11 16 Nisan 2018
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Fatih’te ara sokağa giren Tır dehşet saçtı
İstanbul Fatih'te son sürat bir ara sokağa giren TIR, sokakta bulunan 6 otomobile ve bir evin duvarına çarptı. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi, Rağbet sokakta meydana geldi. Molla Hüsrev Caddesi’nden sokağa dönüş yapan TIR sürücüsü, sokağa girdikten sonra durmayarak, yoluna devam etti. Park halinde bulunan araçlara ve bir evin duvarına çarpan TIR, Sofular Caddesi’nde sıkışarak durdu. TIR’ın arkasından koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sürücüyü gözaltına aldı. Sofular Caddesi’nde kalan TIR, emniyet otoparkına çekildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

“ÖNÜNE BİR ÇOCUK ÇIKSA DURAMAYACAK”

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ermiş olayı şöyle anlattı: Kaza olayından önce hızlı bir şekilde gelip burada duruyor, aniden hızlanıyor. 4- 5 tane arabaya geliyor, vuruyor çok seri bir şekilde, durması gerekirken daha fazla hızlanıyor. Sağda evin köşesine vuruyor. Önüne bir çocuk çıksa bir insan çıksa bir araç çıksa durmak istese bile duramayacak.

Aracı hasar gören Hasan Çiçekler ise, “Bu polisten mi kaçmış ne yapmışsa canlı bomba gibi önüne kim geldiyse almış götürmüş. Bizim aracımızda pert olmuş. Halk, polis  kovaladı ki oraya sıkıştırdık, yoksa ne var ne yok alıp götürürdü” diye konuştu. DHA

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