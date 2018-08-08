Fatih’te silahlı kavga: 1 yaralı

Fatih'te kimliği belirsiz bir kişi tartıştığı Mertcan U.'yu(31) üzerinde taşıdığı silahla ayağından vurarak yaraladı. Hafif yaralanan Mertcan U., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan silahını ve aracını olay yerine yakın bir yerde bırakarak kaçtı.

Olay, Fatih’te bulunan Haliç Caddesi’nin Ali Naki Sokağı kesiştiği noktada, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ile Mertcan U.(31) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kimliği belirsiz saldırgan, kendisinden kaçan Mertcan U.’yu kovalarken, üzerinde taşıdığı silahı da birkaç el ateşledi. Koşuşturma esnasında ayağından isabet alan Mertcan U., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNCE KOVALADI, SONRA KAÇTI

Olayın yaşandığı noktaya yakın sokaklardan birinde bulunan polis ekiplerinin, silah seslerini duyarak kısa sürede olay yerine gelmesiyle, bu kez polis ile silahlı saldırgan arasında kovalamaca başladı. Olay yerine birkaç sokak ötesindeki Helvacı Ahmet Sokağı’nda park halinde bulunan aracına kadar koşan saldırgan, Mertcan U.’yu yaraladığı silahı aracına bırakarak, kayıplara karıştı. Polis ekipleri, silah ve araç üzerinde inceleme yaparken, görgü tanıklarının verdiği bilgiler ışığında da silahlı saldırganı arama çalışmalarını sürdürüyor.

“BİRİ KOŞUYORDU, BİRİ VURUYORDU”

Görgü tanıklarından Yunus Akın, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İki kişi arasında olan bir olay. Biri koşuyordu, biri vuruyordu. Olayın neden olduğunu bilmiyorum. Sadece gördüğüm bir şey var, o da tartıştıkları. İkisi de erkekti. Sonra biri kovalıyordu, biri kaçıyordu. Beş el ateş etti, ikisi adama, üçü havaya” ifadelerini kullandı. DHA