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Feci kaza! Bütün aile yok oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kontrolünden çıkıp su tahliye kanalına düşen otomobildeki ailenin bütün üyeleri hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

android-time 19:53 18 Mart 2018
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Feci kaza! Bütün aile yok oldu
Manisa'nın Salihli ilçesinde, kontrolünden çıkıp su tahliye kanalına düşen otomobildeki ailenin bütün üyeleri hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu’dan Salihli yönüne giden Onur Avcı (29), yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

 

FOTO DHA

FOTO DHA

AĞIR YARALI BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Onur Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı (24) olay yerinde ölürken, ağır yaralanan bebekleri Buğra Avcı (1) ile Fadime Uyar (24) yaralandı.

FOTO DHA

FOTO DHA

Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralıyı Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

FOTO DHA

FOTO DHA

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Son güncelleme: android-time 20:0218.03.2018
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