Feci kaza: Hamile kadın öldü, eşi yaralandı

Kaza, bugün öğle saatlerinde ilçenin Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Samet Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Samet Yılmaz ile yanındaki eşi Günay Yılmaz yaralandı.
Çevre sakinleri tarafından araçtan çıkarılan Yılmaz çifti, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Günay Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. (DHA)