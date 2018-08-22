Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Feci kaza: Hamile kadın öldü, eşi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 aylık hamile Günay Yılmaz (23) hayatını kaybetti, sürücü eşi Samet Yılmaz (28) ise yaralandı.

android-time 14:38 22 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Feci kaza: Hamile kadın öldü, eşi yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 aylık hamile Günay Yılmaz (23) hayatını kaybetti, sürücü eşi Samet Yılmaz (28) ise yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde ilçenin Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Samet Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Samet Yılmaz ile yanındaki eşi Günay Yılmaz yaralandı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Çevre sakinleri tarafından araçtan çıkarılan Yılmaz çifti, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Günay Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. (DHA)

Son güncelleme: android-time 15:4622.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar