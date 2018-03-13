Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da minibüs ile otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım ve oğlu Muhammet Mustafa Yıldırım öldü, eşi Hüseyin Yıldırım ile büyük oğlu Kadir Yıldırım ise yaralandı.