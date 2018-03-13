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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da minibüs ile otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım ve oğlu Muhammet Mustafa Yıldırım öldü, eşi Hüseyin Yıldırım ile büyük oğlu Kadir Yıldırım ise yaralandı.

android-time 22:33 13 Mart 2018
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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kütahya'da minibüs ile otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım ve oğlu Muhammet Mustafa Yıldırım öldü, eşi Hüseyin Yıldırım ile büyük oğlu Kadir Yıldırım ise yaralandı.

Kaza, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Çavdarhisar ilçesinden Kütahya istikametine giden Mesut Yıldırım yönetimindeki minibüs, kavşakta önüne çıkan Hüseyin Yıldırım’ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Kazada, otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hüseyin Yıldırım, çocukları Kadir ve Muhammet Mustafa yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Mustafa Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Mesut Yıldırım’ı gözaltına aldı, soruşturma sürüyor. DHA

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