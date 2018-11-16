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Feci kaza! Vatandaşlar seferber oldu…

Sivas'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunlardan sağ kalanları, çevredekiler kurtardı.

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Feci kaza! Vatandaşlar seferber oldu…
Sivas'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunlardan sağ kalanları, çevredekiler kurtardı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gürün-Sivas yolunun 65’inci kilometrede meydana geldi. Gürün’den Sivas kent merkezine hareket halindeki Mehmet K. yönetimindeki 33 EMA 24 plakalı dorsesinde koyun yüklü TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Mehmet K. ile yanındaki Faruk Ö., Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR’ın yan yatan dorsesindeki yaklaşık 400 koyun ise  çevredekilerin yardımı ile branda yırtılarak çıkarıldı.

Kazada dorsedeki bazı koyunların ise telef olduğu belirlendi. Bir süre olay yerinde bekletilen ve soğuktan etkilenen hayvanlar, daha sonra olay yerine gelen başka bir araca taşındı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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