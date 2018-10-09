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Feci ölüm! Çocuğuyla birlikte 6’ıncı kattan düştü

Niğde'de kucağındaki 3 yaşındaki kızıyla birlikte apartmanın 6'ıncı katından düşen Zeynep Ceylan (37), hayatını kaybetti. Çocuk ise ağır yaralandı.

android-time 22:09 9 Ekim 2018
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Niğde'de kucağındaki 3 yaşındaki kızıyla birlikte apartmanın 6'ıncı katından düşen Zeynep Ceylan (37), hayatını kaybetti. Çocuk ise ağır yaralandı.

Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 6’ıncı katında oturan Zeynep Ceylan, iddiaya göre kucağındaki kızı Züleyha ile birlikte henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti. DHA

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti. DHA

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, beton zemine çakılan Zeynep Ceylan’ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan küçük kız ise ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Züleyha Ceylan’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı  DHA

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Son güncelleme: android-time 22:1809.10.2018
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