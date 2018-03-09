Feci şekilde can verdiler!

Şanlıurfa’da aynı yöne giden iki tırın çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı araçtaki 2 sürücü sıkıştıkları kabinde feci şekilde can verirken diğer tırın sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa – Gaziantep otoyolunun 5'inci kilometresinde yaşandı. Mersin'den portakal yükleyerek Batman'a gitmekte olan Bülent Ekinci'nin kullandığı tır ile aynı yöne gitmekte olan Durmuş Ali Ö.'nin kullandığı gübre yüklü tır, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan tırlar şarampole devrilirken portakallar ve gübre torbaları ise yola savruldu. Kazayı gören diğer tır sürücüleri araçlarını durdurup arkadaşlarının yardımına koştu. Sürücülerden Durmuş Ali Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KABİN KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Diğer tırın kabini ezildiği için sürücüye ulaşılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iç içe geçen kabini birbirinden ayırmak için uzun çaba harcadı. Ekipler, kabini demir kesme makasıyla ayırırken vatandaşlar ise sürücünün tırdan fırlayıp araziye düşme ihtimaline karşı el fenerleriyle çevrede arama yaptı.

VİNÇ ÇAĞRILDI

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda kabinin bir kısmını ayıran ekipler içeride tek sürücü değil 2 sürücü olduğu fark etti. Çağrılan vinç yardımıyla kabinin kesilen üst kısmı kaldırılarak şahıslara ulaşıldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Vatandaşların da yardımıyla çıkartılan cesetler, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahısların ikisinin de sürücü oldukları ve dönüşümlü olarak direksiyon başına geçtikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA